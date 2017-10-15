الخزانة الأميركية: عقوبات جديدة على الحرس الثوري

المواطن - وكالات

أكد وزير الخزانة الأميركي، ستيف منوتشين، اليوم الأحد، أنه يعتزم فرض عقوبات جديدة على الحرس الثوري الإيراني، في إطار إستراتيجية دبلوماسية أميركية جديدة ضد إيران.

وأجاب على سؤال “هي تنوي فرض عقوبات” في برنامج “صنداي مورنينج فيوتشرز” على قناة فوكس نيوز: “نعم”.

وتابع أنه بحث الخطط الأميركية مع نظرائه في العالم، خلال أحدث اجتماعات للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

وصرح منوتشين: “أجريت محادثات مباشرة جدًّا مع نظرائي بشأن ما نسعى للقيام به تجاه إيران.. سنعمل معهم في هذا الشأن”.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، إستراتيجيته الجديدة تجاه إيران، قائلًا: إنه سيفرض إجراءات جديدة على طهران، وإنه يرفض المصادقة على خطة العمل المشتركة التي تتضمن آليات تنفيذ الاتفاق النووي.







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