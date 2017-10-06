الخطوط السعودية تفتح باب التوظيف ضمن برنامج الطيارين السعوديين

المواطن - خالد الأحمد

أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية- عبر موقعها الإلكتروني- عن فتح باب التقديم على “برنامج الكاديت الوطني 2018م”، لتدريب الطيارين السعوديين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة، وسيتم تدريب المرشحين المقبولين في البرنامج لمدة ما بين (12- 18) شهرًا.

وأبرزت الشركة، أن الشروط المطلوبة هي:

– التقديم للسعوديين فقط.

– أن يكون العمر ما بين (19- 40) على أساس تاريخ الهجري.

– أن يكون الطول ما بين (165- 193سم).

– رخصة الطيار التجاري متعدد المحركات، التي وافقت عليها (منظمة الطيران المدني الدولي).

– اختبار (GACA AIP) صالح مع درجة لا تقل عن (80%).

– اختبار إجادة اللغة الإنجليزية (GACA) ساري المفعول (ELPT) مع الحد الأدنى من درجة (المستوى 4).

– شهادة طبية من الدرجة الأولى (GACA) صالحة.

– الحد الأدنى من (240) ساعة طيران، منها (25) ساعة على محرك متعدد إلزامي.

– لا يجوز أبدًا إنهاء الطلب من أي برنامج تدريبي سعودي.

وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 أكتوبر 2017م.

وأوضحت الخطوط السعودية أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، اضغط (هنا).







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