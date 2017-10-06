الخطوط السعودية تفتح باب التوظيف ضمن برنامج الطيارين السعوديين

أعلنت شركة الخطوط الجوية السعودية- عبر موقعها الإلكتروني- عن فتح باب التقديم على “برنامج الكاديت الوطني 2018م”، لتدريب الطيارين السعوديين، من حمَلة شهادة الثانوية العامة، وسيتم تدريب المرشحين المقبولين في البرنامج لمدة ما بين (12- 18) شهرًا.
وأبرزت الشركة، أن الشروط المطلوبة هي:
– التقديم للسعوديين فقط.
– أن يكون العمر ما بين (19- 40) على أساس تاريخ الهجري.
– أن يكون الطول ما بين (165- 193سم).
– رخصة الطيار التجاري متعدد المحركات، التي وافقت عليها (منظمة الطيران المدني الدولي).
– اختبار (GACA AIP) صالح مع درجة لا تقل عن (80%).
– اختبار إجادة اللغة الإنجليزية (GACA) ساري المفعول (ELPT) مع الحد الأدنى من درجة (المستوى 4).
– شهادة طبية من الدرجة الأولى (GACA) صالحة.
– الحد الأدنى من (240) ساعة طيران، منها (25) ساعة على محرك متعدد إلزامي.
– لا يجوز أبدًا إنهاء الطلب من أي برنامج تدريبي سعودي.
وأوضحت الشركة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 أكتوبر 2017م.
وأوضحت الخطوط السعودية أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر، اضغط (هنا).