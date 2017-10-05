الخطوط_السعودية تختتم موسمًا مميزًا للحج وتنقل قرابة مليون حاج بنمو نسبته 40%

المواطن - الرياض

أتمت الخطوط السعودية، اليوم الخميس، بنجاح مميز كافة عملياتها التشغيلية لرحلات الحج بمغادرة آخر فوج من ضيوف الرحمن عبر مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة عند الساعة (14:50) ظهرًا على الرحلة رقم (SV5410) المتجهة إلى مدينة سورابايا الإندونيسية بطائرة من طراز بوينج (B747) على متنها 355 حاجًا تم توديعهم من قبل منسوبي الخطوط السعودية وشركاتها في المدينة المنورة بالأهازيج الإسلامية والورود والهدايا التذكارية بعد أن منّ الله عليهم بأداء نسكهم بيسر وطمأنينة.

وبذلك يكتمل إنجاز الخطة التشغيلية للحج التي بدأت بمرحلة القدوم غرة شهر ذي القعدة الماضي (الموافق 24 يوليو 2017م ) ، ثم بدء تفويج الحجاج في مرحلة المغادرة يوم 13 ذي الحجة الموافق 4 سبتمبر 2017م بالرحلة رقم (SV6300) المتجهة إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، ثم توالي مغادرة الرحلات إلى أكثر من 100 وجهة عبر مطار الملك عبدالعزيز بجدة , ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة.

وبلغ عدد الضيوف من حجاج بيت الله الحرام الذين نقلتهم “السعودية” على متن الرحلات الخاصة بالحج ورحلاتها المجدولة، مليون حاج تقريبًا بزيادة قدرها (40%) مقارنة بحج العام الماضي ، وهو ما شكل تحديًا لـ”السعودية” اجتازته باقتدار رغم الزيادة في عدد الحجاج وكثافة حركة الطيران، حيث دعمت أسطولها الرئيسي الضخم بإحدى وعشرين طائرة إضافية مخصصة لنقل ضيوف الرحمن من حجاج الداخل والخارج من وإلى أكثر من (100) وجهة، بالإضافة إلى مضاعفة الجهود من قبل كافة القطاعات، والعمل على مدار الساعة لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن على متن الطائرات وفي جميع مواقع الخدمة إلى جانب تعزيز التنسيق مع كافة الجهات ذات العلاقات لتيسير إجراءات القدوم والمغادرة وتقديم أفضل الخدمات لحجاج بيت الله الحرام.

وقدمت “السعودية” باقة من الخدمات المتكاملة لحجاج بيت الله الحرام شملت إصدار بطاقات الصعود للطائرة لمرحلتي القدوم والعودة في محطة المنشأ وقبل موعد السفر بوقتٍ مناسب , وتوفير بطاقات الجوازات في المحطات الخارجية قبل بداية موسم الحج ليتم تعبئة بياناتها قبل وصول الحجاج للمملكة لضمان أداء الحاج للمناسك بطمأنية، إلى جانب تأمين ملاحين على رحلات الحج يتحدثون اللغات المختلفة للحجاج , وعرض أفلام إرشادية عن مناسك الحج وأحكامه على الطائرات وعبر موقع ومطبوعات “السعودية”، وإعداد نشرات توعوية مصورة وتوفير رحلات إضافية للحجاج الراغبين في السفر إلى المدينة المنورة.

وشهد تنظيم الحج نجاحًا كبيرًا بتوفيق الله ثم بتعزيز التعاون وتضافر الجهود المبذولة من قبل كافة الجهات الحكومية والتشغيلية المعنية بتنظيم الحج واستقبال وتوديع وخدمة ضيوف الرحمن بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين وهذا النجاح يعكس حجم الجهود التي بذلتها وتبذلها المملكة للعناية بضيوف الرحمن وتوفير أفضل الخدمات لهم ليتمكنوا من أداء مناسكهم بيسر وطمأنينة.







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