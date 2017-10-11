الخميس: هزيمة المنتخب السعودي أمام غانا مفيدة

المواطن ـ محمد سلام

اعتبر الإعلامي الرياضي في إذاعة ufm الرياضية، محمد الخميس، أن هزيمة المنتخب السعودي في مباراته الودية أمام منتخب غانا بثلاثة أهداف دون مقابل، مفيدة في التوقيت الحالي للاعبين وللجو العام.

وأوضح الخميس أن هناك مبالغة حدثت من البعض وإشادة بالمستوى بعد فوز المنتخب السعودي الودي على جامايكا بخمسة أهداف مقابل هدفين، وقال: “هزيمة الأخضر أمام “غانا” مفيدة للاعبين وللجو العام بعد المبالغة بالإشادة بالمستوى بعد الفوز على جامايكا”.

وكان المنتخب السعودي الأول قد تعرض لهزيمة كبيرة، أمام ضيفه منتخب غانا، بثلاثية نظيفة في المباراة الودية التي أقيمت أمس الثلاثاء على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة “الجوهرة المشعة”.

وجاءت أهداف المنتخب الغاني في الدقائق 44 و68 و89 من عمر اللقاء نتيجة أخطاء فادحة من دفاع الأخضر السعودي.

ويأتي ذلك ضمن استعدادات المنتخب السعودي بقيادة المدرب الأرجنتيني “إدغاردو باوزا” للمشاركة في كأس العالم العام المقبل على الأراضي الروسية.

وكان المنتخب السعودي قد لعب مباراة ودية يوم السبت ضد منتخب جامايكا انتهت بفوز كبير للأخضر بخماسية لهدفين.







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