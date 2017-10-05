الداخلية توجه رسالة للمواطنين الراغبين في شراء عقارات بالمكسيك

المواطن - الرياض

دعت وزارة الداخلية المواطنين الراغبين في شراء عقارات في المكسيك لأخذ التصريح اللازم من إدارة الشؤون القانوينة بالخارجية المكسيكية.

وأوضح مدير الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام بوزارة الداخلية اللواء الدكتور محمد بن عبدالله المرعول, أن سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة المكسيكية تلقت مذكرة من الإدارة القانونية بوزارة الخارجية المكسيكية بشأن (حق الأجانب في شراء عقارات في المكسيك والمتطلبات التي يجب الإيفاء بها بحسب المنطقة التي يرغبون التملك بها) بعد أخذ التصريح اللازم من إدارة الشؤون القانونية بالخارجية المكسيكية أو أي مكتب للخارجية داخل المكسيك بعد أن يتم استيفاء كافة الشروط المطلوبة لذلك وتقديم المستندات الواردة عن طريق الرابط: (هنا) , وللحصول على معلومات أكثر يمكن ذلك عن طريق الرابط: (هنا) , وكذلك للاستفسار عن هذه الإجراءات عن طريق البريد الالكتروني التابع للإدارة القانونية في الخارجية المكسيكية: (dgajuridicos@sre.gob.mx ) أو الاتصال على (36865234-36865100) تحويله رقم (6416) .







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