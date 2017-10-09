الدفاع المدني يستعرض خدمتي سلامة وفزعة بمعرض جيتكس 2017

المواطن - سعيد آل هطلاء - دبي

‎تشارك المديرية العامة للدفاع المدني بمعرض جيتكس 2017 بدبي ضمن جناح وزارة الداخلية.

ويعرض الدفاع المدني في هذا المعرض مجموعة من الخدمات الإلكترونية والتقنيات الحديثة، منها: خدمة سلامة لإصدار أو تجديد التراخيص إلكترونياً وخدمة فزعة لتقديم العون والمساعدة لذوي الاحتياجات الخاصة وخدمة سلامتي للإبلاغ عن مخالفات السلامة في المنشآت العامة والخاصة، وكذلك عرض مرئي لتقنية جهاز الروبوت للتدخل بالمواد الخطرة يحتوي على سبع كاميرات.

وتعد مشاركة المديرية العامة للدفاع المدني من منطلق التعريف بمجموعة من الخدمات الإلكترونية والتقنيات الحديثة، التي تسعى لتسريع وضمان جودة الخدمات المقدمة من الدفاع المدني السعودي بما يحقق المحافظة على الأرواح والممتلكات ودعم التنمية الاقتصادية.







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