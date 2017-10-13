الدوحة ترحب بالشواذ والإسرائيليين وتبيح الكحوليات في كأس العالم 2022!

المواطن - وكالات

سلطت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية الضوء على ما وصفته “البشارة القطرية”، حول ترحيب قطر بالمشجعين الإسرائيليين والشواذ في بطولة كأس العالم التي من المفترض أن تستضيفها الدوحة في عام 2022، على الرغم من قضايا الفساد والرشاوى التي تحيط بكواليس اختيارها.

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية رد الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة لكأس العالم في كرة القدم 2022 في قطر، حسن الذوادي، في تصريحات إلى صحيفة “نيويورك تايمز” على سؤال “ما مدى سماح الدوحة بحضور الشواذ مباريات كأس العالم؟، بقوله “الأمر بسيط للغاية، كل من يريد الدخول سيكون باستطاعته دخول دولتنا، والجميع مدعوون”.

وحول دخول الإسرائيليين، شدد على أن “الجميع مدعوون للحضور، وهذه إجابة بسيطة تعني أننا ندعو الجميع إلينا، ونعتقد أن 1.2 مليون مشاهد سيصلون لقطر، وفيما يتعلق بالمشروبات الكحولية، ستكون متاحة في بلادنا ولكن ليس في الأماكن العامة”.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :