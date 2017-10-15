الدوري السعودي.. التعاون يواجه النصر بنكهة مصرية

المواطن - الرياض

تُختتم اليوم الأحد، مباريات الجولة السادسة بالدوري السعودي للمحترفين، عندما يستضيف النصر نظيره التعاون على استاد الملك فهد الدولي بالرياض.

ويسعى النصر، خامس الترتيب برصيد 9 نقاط، جاءت من فوزين و3 تعادلات من أصل 5 مباريات، إلى تحقيق فوزه الثالث بالدوري والوصل إلى النقطة 12.

ويدخل النصر المباراة، تحت قيادة مدربه الجديد البوليفي غوستافو كونتيروس، ويأمل في تحقيق أول انتصار له في الدوري السعودي للمحترفين برفقة العالمي على حساب سكري القصيم.

وعلى الجانب الآخر يطمح التعاون، صاحب المركز العاشر برصيد 5 نقاط، إلى الابتعاد عن فِرق المراكز الأخيرة والحسابات المعقدة، لذا لن تخلو المباراة من القوة لكليهما، حيث يطمحان إلى حصد النقاط الثلاث.

وستشهد المباراة مواجهة بين الثلاثي المصري (عصام الحضري ومصطفى فتحي) من التعاون، ضد حسام غالي قائد النصر.







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