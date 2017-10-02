الدوري يسجل رقماً قياسياً في العقوبات.. 5 ملايين ريال في آخر 4 مواسم

المواطن - علي الحمداوي

تتكبد الأندية السعودية المحترفة مبالغ مالية كبيرة، جراء المخالفات التي توقع عليها من قبل لجنة الانضباط بالاتحاد السعودي لكرة القدم، نتيجة الخروج عن النص خلال المسابقات التي تقع تحت مظلة الاتحاد.

سجل الدوري السعودي للمحترفين الموسم الجاري 2017-2018، رقماً قياسياً في إجمالي العقوبات الموقعة على الأندية، رغم مرور 5 جولات فقط من عمر المسابقة التي يحمل لقبها فريق الهلال.

وبلغ إجمالي المخالفات خلال الموسم الجاري 13 مخالفة بعد انتهاء الجولة الخامسة من عمر منافسات الدوري السعودي للمحترفين وبإجمالي 395 ألف ريال.

وتعتبر الجولة الرابعة فقط بالموسم الجاري هي الأعلى في نسبة العقوبات، حيث تخطت حاجز الـ 250 ألف ريال خلال مباراتي الاتحاد والهلال والباطن والأهلي، بجانب عقوبات الإيقاف.

ووقعت غرامة مالية قدرها 100 ألف ريال على كل من الاتحاد والباطن، 30 ألف على الهلال بسبب إلقاء زجاجة المياه على اللاعبين خلال المباريات، بجانب 60 ألفًا على رئيس الباطن ونائبه.

وبالعودة للموسم الماضي أوقعت 69 مخالفة بمبلغ إجمالي 1305000 ريال على جميع الأندية، وكان الاتحاد الأكثر تضرراً بواقع 11 عقوبة وغرامة مالية 525 ألف ريال.

وبلغت نسبة المخالفات في آخر 4 مواسم على التوالي بالدوري السعودي للمحترفين 184 مخالفة وأصدرتها لجنة الانضباط بإجمالي 4982500 ريال.

وتشمل العقوبات التي تصدرها لجنة الانضباط ما بين تصرفات الجماهير، أو تصريحات لمسؤوليها ضد الحكام أو اللجان أو اتحاد الكرة.







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