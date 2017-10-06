الدولار يرتفع إلى أعلى مستوياته في 7 أسابيع

المواطن - وكالات

ارتفع مؤشر الدولار الأميركي إلى أعلى مستوياته في 7 أسابيع مدعومًا ببيانات تشير إلى نمو قوي في الولايات المتحدة قبل يوم من تقرير الوظائف لشهر سبتمبر الذي تترقبه الأسواق.

وأكدت وزارة التجارة أن العجز التجاري الأميركي هبط في أغسطس مع ارتفاع صادرات السلع والخدمات إلى أعلى مستوى في أكثر من عامين ونصف العام بينما سجل عدد الأميركيين الذي قدموا طلبات للحصول على إعانة بطالة انخفاضًا أكبر من المتوقع الأسبوع الماضي.

وارتفعت طلبات الشراء الجديدة للسلع الأميركية الصنع في أغسطس وسجلت طلبيات السلع الرأسمالية زيادة أقوى من القراءة الأولية مما يشير إلى إنفاق قوي للشركات قد يساعد في الحد من تأثيرات الإعصارين هارفي وإرما على الاقتصاد.







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