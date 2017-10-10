الذهب عند أعلى مستوى خلال أسبوع

المواطن - وكالات

ارتفعت أسعار الذهب لأعلى مستوى خلال أسبوع، اليوم الثلاثاء، مدعوماً بالتوترات السياسية وهبوط الدولار، ولكن التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام حدَّت من الاتجاه الصعودي.

وارتفع الذهب 0.3% في المعاملات الفورية إلى 1287.31 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0653 بتوقيت جرينتش، بعد أن سجل أعلى مستوى منذ أواخر سبتمبر عند 1288.70 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وصعد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 0.4% إلى 1290 دولاراً للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.6% إلى 17.04 دولار للأوقية وكان قد سجل خلال الجلسة أعلى مستوى في أسبوعين عند 17.08 دولار.

وارتفع البلاتين 0.7% إلى 917.75 دولار للأوقية والبلاديوم 0.4% إلى 933 دولاراً للأوقية.







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