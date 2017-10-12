الذهب يرتفع بعد نشر محضر الفيدرالي الأميركي

المواطن - وكالات

صعدت أسعار الذهب مع تراجع مؤشر دولار إلى أدنى مستوى منذ أوائل سبتمبر، وبعد أن أشار محضر أحدث اجتماع للجنة السياسة النقدية بمجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أن الزيادات في أسعار الفائدة الأميركية ستكون تدريجية على الأرجح.

ويجعل انخفاض العملة الأميركية المعدن الأصفر أرخص للمشترين من حائزي العملات الأخرى.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.42 بالمئة 1292.86 دولار للأوقية (الأونصة) في نهاية جلسة التداول في السوق الأميركي.

وقال متعاملون إن المعدن النفيس قد يصل إلى 1300 دولار للأوقية بحلول نهاية الأسبوع.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.65 بالمئة إلى17.18 دولار للأوقية بعدما سجلت أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع في الجلسة السابقة.

وصعد البلاتين 0.34 بالمئة إلى 932.20 دولار للأوقية بعد أنسجل أعلى مستوى في أسبوعين عند 934.50 دولار.

وقفز البلاديوم 2.89 بالمئة إلى 960.50 دولار للأوقية.







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