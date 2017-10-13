الرئيس الأميركي يربح من العملاء الذين يحرسونه

المواطن - وكالات

دفع جهاز الخدمة السرية الأميركي العام الجاري، 63.7 مليون دولار لنادي الغولف “مار-آ-لاغو” الذي يملكه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في ولاية فلوريدا، وأصبح بمثابة مقر شتوي لرئيس البلاد.

وبحسب “سي إن إن”، دُفع القسم الأكبر من المبلغ المذكور، بين شهري فبراير وأبريل، وسجل في خانة حجوزات إقامة في الفندق، لافتةً إلى أن إيصالات تسديد قيمة الخدمات المقدمة التي بحوزتها تتراوح بين 1300 دولار إلى 11 ألف دولار، ولا تحمل هذه المبالغ تحديدًا لها في هذه الوثائق.

وسلطت القناة الضوء على إسكان موظفي الخدمة السرية التي تتولى حراسة ترامب وأسرته في أملاكه على نفقة الدولة، وهو ما جعله يحقق أرباحًا من ذلك.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قضى عطلته عقب حفل تنصيبه بصورة أساسية في منتجع “مار-آ-لاغو”، ما عزز تسميته غير الرسمية بـ”البيت الأبيض الشتوي”، وهناك استقبل ترامب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي والرئيس الصيني شي جين بينغ.







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