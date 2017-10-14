الرائد يرد على استبعاده من الآسيوية

المواطن - الرياض

رد مجلس إدارة نادي الرائد، على قرار لجنة التراخيص برابطة دوري المحترفين السعودي، بشأن عدم حصول الفريق الأول على الرخصة الآسيوية، للمشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل.

وقال الرائد عبر موقعه الرسمي: “إدارة نادي الرائد تؤكد أنه سيتم مخاطبة لجنة تراخيص الأندية، ورفع استئناف على قرارها بعدم منح النادي الرخصة الآسيوية لمعرفة الأسباب لذلك”.

أصدرت رابطة دوري المحترفين السعودي، بيانًا يوضّح ما توصلت إليه لجنة تراخيص الأندية خلال اجتماعها المنعقد اليوم السبت، وما انتهت إليه من دراسة كافة الملفات المقدمة من قبل الأندية للحصول على الرخصة الآسيوية للموسم الرياضي 2017- 2018.

وقررت اللجنة بالإجماع الموافقة على منح الرخصة الآسيوية لأندية، الهلال والأهلي والفتح والقادسية والفيصلي بعد استيفائها للشروط المطلوبة.

كما قررت اللجنة عدم منح الرخصة لأندية النصر والاتحاد والرائد والشباب والتعاون والاتفاق والباطن؛ لعدم استيفائها المعايير الإلزامية للحصول على الرخصة.







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