الراشد: فيصل بن تركي يتعرّض لحملة شرسة

المواطن - علي الحمداوي

أكد المحلل الرياضي بندر الراشد، أن الأمير فيصل بن تركي، رئيس مجلس إدارة نادي النصر، يتعرض لحملة شرسة خلال الفترة الحالية، والهدف منها زعزعة استقرار البيت النصراوي.

وقال الراشد خلال حلوله ضيفاً على برنامج كورة: “هناك حملة شرسة على فيصل بن تركي بالفترة الحالية، أقول لجماهير نادي النصر، شاهدوا كيف يقف جماهير نادي الهلال وإعلامه مع رئيس ناديهم؟”.

وتابع المحلل الرياضي: “جماهير نادي النصر لن تقبل عدم مشاركة فريقها في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل”.

وترددت أنباء خلال الساعات الماضية تفيد باقتراب رئيس النصر من تقديم استقالته من رئاسة العالمي، بسبب الأزمة المالية التي يمر الفريق الأصفر.

وأعلن رئيس نادي النصر، الأمير فيصل بن تركي، تقديم 15 مليون ريال للمساهمة في تجاوز الأزمة المالية للنادي، مطالباً أعضاء الشرف بتوفير المبلغ المتبقي والبالغ نحو 20 مليون ريال.







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