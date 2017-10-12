الرياضة للمراهقات تخفض خطر الموت من السرطان بنسبة 13%

المواطن - وكالات

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أميركيون أن ممارسة النساء للرياضة في سن المراهقة تخفض خطر الموت من السرطان بنسبة 13%.

ووفقاً لموقع صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، قام الباحثون بمقارنة النساء اللاتي يمارسن الرياضة عند الصغر بصحتهن عندما تتراوح أعمارهن بين 40 و 70 عامًا.

ووجد الباحثون أن اللاتي يمارسن الرياضة باستمرار انخفض لديهن خطر الموت من أمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 20%، والسرطان بنسبة 13%.

ووجدت النتائج، التي نشرت في مجلة علم الأوبئة والسرطان، أن أولئك الذين شاركوا في ممارسة التمارين الرياضية بانتظام بمعدل مرة واحدة فى الأسبوع لمدة ثلاثة أشهر، كانوا أقل عرضة لتطوير السرطان وأمراض القلب والأوعية الدموية وغيرها من الأمراض المزمنة.

وتوصي المبادئ التوجيهية الفيزيائية الناس بممارسة الرياضة بمتوسط ​​ساعتين ونصف الساعة في الأسبوع للبقاء في صحة جيدة.







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