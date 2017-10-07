الرياض تحتضن أكاديمية أوليفر كان الدولية

المواطن - علي الحمداوي

تقرر إطلاق أكاديمية أوليفر كان الدولية، خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة تطوير مستوى الحكام في المملكة، طبقاً للعقد الموقع بين الحارس الدولي المعتزل واتحاد الكرة السعودي.

وسيتولى أوليفر كان الإشرافَ والإدارة على الأكاديمية، والتي تم تحديد العاصمة السعودية الرياض مقراً لها، وستكون متاحةً لكل المستفيدين والراغبين من مختلف دول العالم.

ووقّع الاتحاد السعودي لكرة القدم، بدعم من الهيئة العامة للرياضة، عقدًا مع الحارس الألماني العالمي أوليفر كان، يتولى بموجبه تقديم برامج تدريبية إضافية لحراس المنتخب السعودي الأول المشارك في كأس العالم 2018.

وسيقدم أوليفر كان حصصاً تدريبية للموهوبين من مواليد المملكة ممن وقع عليهم اختيار لجنة استقطاب المواليد في هذا المركز، إضافة لتخصيص جائزة سنوية لأفضل حارس في الدوري السعودي للمحترفين بمسمى جائزة أوليفر كان.







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