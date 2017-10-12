الزعاق: اليوم أول موسم الوسم وهذه أبرز علاماته

المواطن - الرياض

أكد الدكتور خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك أن اليوم الخميس هو أول أيام موسم الوسم وهو الموسم الأجمل والألطف في السنة على الإطلاق على المملكة ومنطقة الخليج وهو موسم علائل الريح ذات النسمات المدهونة بالبرودة.

وأوضح أن عدد أيام الوسم النوئية اثنان وخمسون يوماً مقسمة على أربع نجوم والواقعي اثنان وسبعون يوماً لأن عشرين يوماً من المربعانية تعتبر وسمياً.

وأفاد الزعاق أن الثلاثة عشر يوماً الأولى من الوسم تسمى موسم الصفار وهي لفظة تكبير لموسم الصفري وهو امتداد لموسم الأمراض الخريفية المعتادة لتقلبات الأجواء.

وقال الزعاق: ويطلق الوسم في اللغة على أثر الكي، والوسمة تطلق على ما وسم به إنسان أو حيوان فما زالت القبائل الإفريقية تسم أفرادها بالكي أو الصبغ للتميز والوسم عند أهل الأنواء يطلق على الفترة الزمنية التي تلي موسم سهيل، وهو موسم بداية نزول الأمطار الطبيعية.

علامات الوسم

وأفاد الزعاق بأن للوسم علامات تدل على دخوله، أهمها تخلق السحب وظهورها من جهة المغرب واخضرار الأشجار وانكسار حدة الحرارة وتفشي النمل وهيجانه على وجه الأرض.

وأضاف أن أولى نجوم الوسم يقال لها العواء ومطرة محمود حيث ينبت الشيح والنفل والأعشاب البرية، بالإضافة إلى الكمأة (الفقع).







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