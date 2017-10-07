الزهراني: سالم الدوسري نجم يصنع الفارق

المواطن ـ محمد سلام

أشاد الناقد الرياضي علي الزهراني بلاعب المنتخب السعودي، سالم الدوسري، والمستويات التي يقدمها خلال الفترة الأخيرة، مؤكدًا أنه عاد نجمًا يصنع الفارق، بعد أن تراجع مستواه وغابت نجوميته.

وقال الزهراني في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر”: “سالم الدوسري عاد كما بدأ، نجم يصنع الفارق، غابت نجوميته طويلًا لكنها عادت جاذبة الإعجاب والثناء والإشادة، موفق يا سالم”.

وكان سالم الدوسري قد قدم مستوى مميزًا خلال الشوط الأول من مباراة المنتخب السعودي الودية أمام جامايكا، والذي انتهى بتقدم الأخضر بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن البرنامج الإعدادي للمشاركة في كأس العالم روسيا 2018.

وأحرز المنتخب السعودي هدف التقدم في الدقيقة 23 عن طريق سالم الدوسري، وتعادل لمنتخب جامايكا اللاعب فرانسيس في الدقيقة 35، ثم سجل هزاع الهزاع الهدف الثاني للمنتخب السعودي في الدقيقة 38، وأضاف الهدف الثالث سلمان الفرج من ركلة جزاء في الدقيقة 45.

ويلعب المنتخب السعودي اللقاء بتشكيلة تضم: “عبدالله المعيوف، ياسر الشهراني وعمر هوساوي وأسامة هوساوي ومحمد البريك، عبدالملك الخيبري وسلمان الفرج وسالم الدوسري ويحيى الشهري وعبدالفتاح عسيري، هزاع الهزاع”.







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