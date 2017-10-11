الزهراني ينضم لعضوية لجنة تطوير كرة القدم

المواطن - عبدالله النخالي

قرر رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأستاذ تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ ضم اللاعب الدولي السابق خميس الزهراني لعضوية اللجنة الفنية الخاصة بمتابعة تطوير كرة القدم.

ويأتي ذلك إلحاقًا لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة والمتضمن تشكيل لجنة فنية مهمتها متابعة كل ما يخص تطوير كرة القدم السعودية وذلك لرفع مستوى اللعبة، ورغبة في الاستفادة من الكفاءات المتميزة بما يحقق الأهداف المرجوة.

يُذكر أن اللجنة الفنية تضم كلًا من: الأستاذ أحمد عيد، والكابتن نواف التمياط، والأستاذ طارق كيال، والدكتور مدني رحيمي.

وتهدف اللجنة إلى وضع الخطط المناسبة لرفع مستوى لعبة كرة القدم بما يضمن صناعة جيل متفوق من اللاعبين، والاستفادة من المواهب الوطنية، إضافة لبناء منظومة علاقات متينة مع الاتحادات القارية والدولية.







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