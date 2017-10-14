الساونا منجم فوائد صحية للجسم.. تعرف عليها

المواطن - وكالات

كشف تقرير حديث عن فوائد كبيرة لحمامات البخار أو الساونا على صحة الإنسان، وتقوية جهازه المناعي.

وبحسب التقرير الذي نشره نشره موقع “lifehack” الأمريكي، فإن الساونا تفيد الجسم على النحو التالي:

إزالة السموم من الجسم

يؤدي التواجد بغرفة البخار إلى إفراز العرق بما يسهم في تشكيل وسيلة فعالة لإزالة السموم من الجسم .

المساعدة على فقدان الوزن

التواجد في جلسة ساونا لمدة 20 دقيقة فى 76 درجة مئوية فهي تساعد على حرق أكثر من 500 سعر حراري، بما يشكل وسيلة ناجحة لفقدان الوزن، كما أنها تزيد من عملية التمثيل الغذائي في الجسم.

تقوية جهاز المناعة

تساعد السونا على زيادة إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تعمل على محاربة الأمراض والالتهابات، بما تساعد على تقوية جهاز المناعة، وتسريع الشفاء.

يذكر أن الساونا من الطرق التي انتشرت في العصر الحديث بجميع أنحاء العالم، وهي الأساس عبارة عن غرف صغيرة مصممة لحضور جلسات البخار التي لها فائدة كبيرة على الصحة.







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