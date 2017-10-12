السبهان: على العالم التوحد ضد كل أحزاب الشر

المواطن - الرياض

شدد وزير الدولة لشؤون الخليج العربي، ثامر السبهان، على ضرورة توحيد العالم ضد كل أحزاب الشر، موضحًا أن الإرهاب واحد ويجب محاربته في كل مكان.

وقال السبهان في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على “تويتر” إن “الإرهاب واحد ويجب أن يحارب في كل مكان، هل ممكن أن يرضى العالم بوجود دواعش وقاعدة في برلمانات وحكومات دول؟.. يجب توحد العالم ضد كل أحزاب الشر”.

وفي وقت سابق، أشاد السبهان بالعقوبات الأميركية ضد “الحزب المليشياوي الإرهابي في لبنان” واصفًا إياها بأنها “جيدة”، موضحًا أن الحل بتحالف دولي صارم لمواجهته ومن يعمل معه لتحقيق الأمن والسلام الإقليمي.







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