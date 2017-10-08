السبهان يدعو لتكوين تحالف دولي ضد حزب الله ومن يعمل معه

المواطن - الرياض

رحّب وزير الدولة لشؤون الخليج العربي، ثامر السبهان، اليوم الأحد، بالعقوبات الأميركية ضد حزب الله، إلا أنه اعتبر أن الحل الأمثل للتصدي لهذه الميليشيا في لبنان يأتي عبر تكوين تحالف دولي ضدها وضد من يتحالف معها.

وقال السبهان في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع “تويتر”: “العقوبات الأميركية ضد الحزب الميليشياوي الإرهابي في لبنان جيدة، ولكن الحل بتحالف دولي صارم لمواجهته ومن يعمل معه لتحقيق الأمن والسلام الإقليمي”.

يذكر أن السبهان قد غرد سابقاً، مؤكداً أن الإرهاب والتطرف في العالم منبعه إيران وحزب الله، حيث كتب في 8 سبتمبر الماضي: “الإرهاب والتطرف في العالم منبعه إيران وابنها البكر حزب الشيطان، وكما تعامل العالم مع داعش لابد التعامل مع منابعه، شعوبنا بحاجة للسلام والأمن”.

كما حذر السبهان من مغبة جرائم حزب الله، حيث كتب في 4 سبتمبر: “ما يفعله حزب الشيطان من جرائم لا إنسانية في أمّتنا سوف تنعكس إثارة على لبنان حتماً، ويجب على اللبنانيين الاختيار معه أو ضده. دماء العرب غالية”.







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