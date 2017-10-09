السجن 15 يوماً وغرامة 20 ألفاً وحجز المركبة لـ7 مفحطين بالخفجي

المواطن _ نوف العايد_ الخفجي

أصدرت اللجنة المرورية بمرور محافظة الخفجي أحكاماً بتغريم 7 مفحطين، بينهم حدث، حيث جاءت الغرامات الصادرة بحقهم من هيئة المرور الخفجي، وهي السجن لمدة 15 يوماً، وحجز لمركباتهم المضبوطة لمده شهر، إضافة إلى غرامة مالية قدرت بـ20 ألف ريال سعودي.

وأوضح مرور الخفجي أن الصادر بحقهم هذه الأحكام لم يمتثلوا للأنظمة المرورية والتقيد بالقوانين المتعلقة بالسلامة المرورية وعدم السرعة.

يذكر أن مرور الخفجي يقود حملات ميدانية ضد المفحطين ويرصد تجمعاتهم بالطرق الرئيسية والفرعية وكذلك التجاوب مع بلاغات المواطنين ضد الإزعاجات التي يحدثها الدرباوية بالأماكن العامة.