السعودية تبدأ تشغيل رحلاتها المباشرة إلى ترافندروم في الهند

المواطن - الرياض

بدأت الخطوط السعودية، فجر اليوم الأحد، رحلاتها المباشرة والمنتظمة إلى “ترافندروم”، ثامن محطاتها في الهند ورابع وجهاتها الدولية الجديدة لعام 2017م، بعد كل من ملطان في باكستان وبورتسودان في السودان وموريشيوس.

وهبطت طائرة “السعودية” من طراز إيرباص (A330-300) الإقليمية، بمطار ترافندروم عند (12:15) ظهرًا بالتوقيت المحلي، وفور وصول الطائرة جرى استقبال حافل بدأ برش المياه على الطائرة؛ ترحيبًا بأول رحلة تدشن الرحلات المباشرة، وتقدم المستقبلين سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية الهند الدكتور سعود الساطي وعدد من القيادات بالمطار وهيئة الطيران المدني في الهند.

وأقيم حفل استقبال رسمي بصالة الوصول تحدث خلاله نائب الرئيس للمبيعات بشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي ريتشارد نوتال عن أبعاد تشغيل الرحلات المباشرة بين المملكة وترافندروم، وفي مقدمتها تعزيز العلاقات بين البلدين وتسهيل وصول الحجاج والمعتمرين للمملكة، وكذلك الضيوف المواصلين على رحلات “السعودية” الداخلية والدولية، مشيرًا إلى أن التشغيل لوجهات دولية جديدة يأتي ضمن أهداف الخطة الإستراتيجية ومبادرات برنامج التحول والذي يجري تنفيذه في المؤسسة وشركاتها ووحداتها الإستراتيجية.

ودشن الناقل الوطني مكتب المبيعات والخدمات في ترافندروم وفق هويته الجديدة.

وتجول وفد “السعودية” على أقسام المكتب، وأطلعهم مدير “السعودية” في الهند، إبراهيم القبي، على التجهيزات الحديثة التي تم توفيرها لخدمة الضيوف، ويضم المكتب أقسام المبيعات والتذاكر والحجز والتدريب، ويقدم كافة الخدمات لأعضاء القنصلية والبعثات الدبلوماسية وضيوف “السعودية” من الحجاج والمعتمرين والضيوف المواصلين.

وتم تصميم قسم مبيعات التذاكر ليعكس الطابع الترحيبي بالضيوف، ويتيح تقديم الخدمات بأسرع وقت وتوفير كافة الأنظمة الإلكترونية الحديثة، والتي تتصل مباشرة بأنظمة الحجز وإعداد وطباعة التذاكر وكافة أنظمة وتقنية الاتصالات.

وكانت رحلة الخطوط السعودية الافتتاحية بين المملكة وترافندروم برقم (SV756) قد غادرت مطار الملك خالد الدولي بالرياض عند الساعة (04:40) فجرًا، حيث تم تخصيص فريق عمل ومنصة خاصة في صالة المغادرة لخدمة ضيوف الرحلة الافتتاحية.

وتم قص الشريط إيذانًا ببدء التشغيل، وقبل مغادرة الطائرة أعدت صالة الفرسان الدولية حفل توديع بحضور مستشار المدير العام عبدالرحمن الفهد ونائب الرئيس للمبيعات بشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي ريتشارد نوتال ومساعد نائب الرئيس للمبيعات الدولية بشركة الخطوط السعودية للنقل الجوي نواف الجغثمي ومديري الجهات الحكومية العاملة بالمطار.

وودع موظفو الخطوط السعودية الضيوف بالحلوى وباقات الورود، متمنين لهم رحلة سعيدة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :