السفير الرسي : زيارة الملك لروسيا تتويجاً لمرحلة متميزة ومهمة

المواطن - واس

وصف سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية عبدالرحمن بن إبراهيم الرسي، الزيارة التي سيقوم بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ لروسيا الاتحادية بالتاريخية بكل المقاييس.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء السعودية : إن زيارة خادم الحرمين الشريفين لروسيا التي تعد الزيارة الأولى له ـ أيده الله ـ تأتي لتوثق عمق هذه العلاقة وتاريخها الطويل، وتؤسس إطاراً لتنمية وتعميق مسار التعاون، ضمن توجهاته ـ حفظه الله ـ في تنويع شراكات المملكة مع جميع الدول، والارتقاء بهذه العلاقات إلى مجالات أرحب وأوسع، على أساس المنفعة المتبادلة والمصالح المشتركة.

وأوضح أن خادم الحرمين الشريفين سيجري خلال الزيارة الرسمية التي تأتي بناءً على دعوة تلقاها ـ رعاه الله ـ من فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية مباحثات مستفيضة مع القيادات الروسية، تتعلق بتعزيز الشراكات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، ومناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة، بالإضافة إلى التوقيع على عدد من الاتفاقيات الثنائية بين البلدين.

وأكد السفير الرسي أن القيادة الروسية منذ فترة طويلة تنتظر زيارة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ باهتمام كبير وتتطلع بترحيب، لما تُمثله من دفعة قوية لهذه العلاقات وتنميتها، خاصة في ظل ما شهدته من تطورات غير مسبوقة خلال العامين الماضيين.

وعبّر عن سعادته الكبيرة بزيارة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ إلى روسيا الاتحادية، التي سيكون لها ـ بمشيئة الله ـ أثرها الكبير في تعزيز التقارب القائم، ورفع مستوى التعاون الثنائي، بما في ذلك بين الجهات الفاعلة من قطاع الأعمال في البلدين، خاصة في ظل الفرص والمجالات الكبيرة والواعدة، التي توفرها رؤية المملكة 2030 لتعزيز الشراكة.

وأشار سفير خادم الحرمين الشريفين لدى روسيا الاتحادية إلى أن أهمية توقيت هذه الزيارة تأتي تتويجاً لمرحلة متميزة ومهمة في مسارها، وتأكيداً على ما أثمرته زيارات صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ـ حفظه الله ـ إلى روسيا من تفاهمات واتفاقيات، وما أرسته من أسس ثابتة لتطوير هذه العلاقة ووضعها على مسار تعاوني جديد.







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