السفير المعلمي: تقرير الأمم المتحدة عن اليمن غير دقيق

المواطن - الرياض

أكد مندوب المملكة في الأمم المتحدة، السفير عبدالله المعلمي، أن التحالف العربي لم يرفض أي طلب لإدخال المساعدات الإنسانية إلى اليمن، واصفًا تقرير الأمم المتحدة حول اليمن بأنه مضلل وغير دقيق.

وقال المعلمي: إن المملكة تتحفظ على التقرير الأممي حول انتهاكات حقوق الأطفال في اليمن.

وأشار المعلمي، في مقابلة تلفزيونية مع “قناة الحدث”، اليوم الجمعة، إلى أن تقرير الأمم المتحدة لا يقتصر على التحالف العربي، وإنما تحدث أيضًا عن مسؤولية الحوثيين في قتل وإصابة الأطفال.

وأضاف مندوب المملكة في الأمم المتحدة: إن الحوثيين هم الذين يعرقلون وصول المساعدات إلى عدن.

وأردف السفير المعلمي: إن ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح هي المسؤولة عن وقوع الضحايا في اليمن.

وأوضح المعلمي: أن المملكة تتحفظ على التقرير الأممي بسبب “قصور وسائل جمع المعلومات ومصادرها”، مبينًا أن الأمم المتحدة لم تضع التحالف العربي في القائمة الأولى التي تشمل منتهكي حقوق الأطفال.

واختتم مندوب المملكة في الأمم المتحدة، السفير عبدالله المعلمي، قائلًا: إن التقرير الأممي قيم عاليًا انخفاض عدد الضحايا في اليمن بسبب إجراءات التحالف.







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