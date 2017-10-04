السهلاوي على أعتاب إنجاز تاريخي بالدوري السعودي

المواطن - علي الحمداوي

بات محمد السهلاوي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، على أعتاب تحقيق إنجاز شخصي جديد في الدوري السعودي للمحترفين برفقة العالمي.

وسجل السهلاوي حتى الآن مع النصر 94 هدفاً في دوري المحترفين السعودي، حيث يتبقي له 6 أهداف فقط ليصبح أول لاعب يسجل 100 هدف مع فريق واحد.

ويقدم السهلاوي مع النصر مستوى مميزًا، ولعب في الدوري السعودي للمحترفين 5 مباريات، وسجل هدفين وصنع واحدًا، بإجمالي عدد دقائق لعب بلغ 397 دقيقة، ولم يتلق أي بطاقات ملونة.

وسجل السهلاوي مع النصر الموسم المنصرم، 8 أهداف، وأضاع 3 ضربات جزاء، وحصل على 3 بطاقات صفراء، وحل برفقة العالمي في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين.







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