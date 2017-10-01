السوق السعودي يغلق منخفضًا بعد تداول 137 مليون سهم

المواطن - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 49.17 نقطة ليقفل عند مستوى 7,233.84 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.5 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 137 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 60 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 39 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 129 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات مشاركة ريت، وملاذ للتأمين، ونادك، وأسيج، والاتحاد التجاري، الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الفخارية، وساب، والسعودي الفرنسي، وبوبا العربية، وهرفي للأغذية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% 1.66%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان، والراجحي، ومشاركة ريت، وسابك هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الراجحي، وسابك، والإنماء، ودار الأركان، ومشاركة ريت هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضاً 15.83 نقطة ليقفل عند مستوى 3,347.08 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.2 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 76 ألف سهم تقاسمتها 147صفقة.







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