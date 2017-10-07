السويد تكتسح لوكسمبورج وهولندا تحتاج لمعجزة للوصول إلى مونديال 2018

المواطن ـ وكالات

حقق منتخب السويد فوزًا ساحقًا على ضيفه لوكسمبورج بثمانية أهداف دون مقابل، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب “فريندز أرينا”، ضمن إطار الجولة التاسعة من تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم.

وضمنت السويد التأهل إلى الملحق المؤهل للمونديال على أقل تقدير، حيث وسعت فارق الأهداف مع هولندا إلى 13 هدفًا؛ مما يعني أن منتخب الطواحين يحتاج للفوز في مباراته اليوم على روسيا البيضاء وتحقيق الانتصار على السويد في الجولة الأخيرة، مع مراعاة تسجيل أكثر من 13 هدفًا في المباراتين، وهو أمر صعب للغاية.

كذلك تملك السويد فرصة للتأهل بشكل مباشر إلى المونديال دون خوض الملحق، لكنها بحاجة لخسارة فرنسا أمام بلغاريا أو روسيا البيضاء، بالإضافة طبعًا إلى فوزها على هولندا بالجولة الأخيرة.

وسجل للسويد اليوم ماركوس بيرج أربعة أهداف وحده، وأضاف جرنكفيست هدفين من علامة الجزاء، بالإضافة إلى تسجيل لوستيج وتويفونين هدف لكل منهما.

وانتهت بقية المواجهات التي لعبت في نفس التوقيت بفوز بلجيكا على البوسنة والهرسك (4-3)، كذلك حققت إستونيا فوزًا ساحقًا على جبل طارق بسداسية نظيفة، في حين انتهت مواجهة جرز فاروه ولاتفيا بالتعادل السلبي.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :