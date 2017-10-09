السياحة تُكرم 140 مواطناً ومواطنة أعادوا قطعاً أثرية

المواطن - الرياض

أعلنت الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني قائمة بأسماء 140 مواطناً ومواطنة أعادوا قطعاً أثريةً للهيئة أو أبلغوا عن مواقع أثرية أو تعاونوا مع الهيئة في المحافظة على التراث الحضاري للمملكة، سيتم تكريمهم خلال ملتقى الآثار السعودية الأول الذي سيفتتح برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- يوم الثلاثاء 18 صفر 1439 الموافق 7 نوفمبر 2017 في المتحف الوطني بالرياض.

وسيتم تسليم المكرمين الذين يمثلون جميع مناطق المملكة، شهادات شكر وتقدير من صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار، تقديراً لدورهم بالإبلاغ عن مواقع أثرية أو تسليم القطع الأثرية أو تعاونهم مع الهيئة في هذا المجال وذلك خلال الفترة 2013-2017 وهو ما يعكس حرص المواطنين واهتمامهم بحفظ الآثار والتراث الوطني السعودي.

وقد دأبت الهيئة على تكريم معيدي القطع الأثرية في المناسبات والمعارض التي تنظمها، كما تطلق سنوية حملة توعوية وإعلامية لرفع الوعي بأهمية إعادة القطع الأثرية والإبلاغ عن المواقع الأثرية انطلاقها من قيمتها الوطنية والحضارية.







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