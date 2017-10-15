الشاي الأسود يخلصك من الدهون في القناة الهضمية

المواطن - وكالات

أكدت أبحاث حديثة أجريت بجامعة كاليفورنيا، أن الشاي الأسود يعمل على مكافحة الدهون من خلال العمل على آلية مختلفة.

قال الباحثون ، إن الشاي الأخضر يحتوي على مستويات أقل من مركب “البوليفينول” الهام المضاد للأكسدة مقارنة بالشاي الأسود، والتي يمكن استيعابه من خلال أنسجة الجسم والتأثير على آلية تمثيل الطاقة في الكبد.

ويتواجد مركب البوليفينول بكميات كبيرة جدا في الشاي الأسود ، إلا أنه قد يكون من الصعب تمريره من الأمعاء الدقيقة إلى بقية الجسم ، لذلك كان من غير الواضح ما يمكن الاستفادة منه فى إنقاص الوزن أم لا.

وقالت الدكتورة سوزان هينينج، أستاذ مساعد بمركز طبى تابع لجامعة كاليفورنيا: “كان من المعروف إن البوليفينول (المتواجد فى الشاى الأخضر) أكثر فعالية، ويقدم فوائد صحية أكثر من مثيله المتواجد فى الشاي الأسود، ويتم امتصاصه والمركبات الكيميائية بصورة أفضل من قبل الدم والأنسجة”، مضيفة: “تشير النتائج الجديدة، من خلال آلية محددة في الميكروبيوم في الأمعاء، أن الشاى الأسود قد يسهم أيضا في ضمان صحة جيدة وفقدان الوزن”.

وكشف الباحثون النقاب عن أن الشاي الأسود يعمل من خلال آلية محددة تقوم على تغيير نسبة البكتيريا في الأمعاء عن طريق زيادة الميكروبات المرتبطة بكتلة الجسم النحيل وتقليل تلك المرتبطة بالبدانة، في حين أن كلا من الشاي الأخضر والأسود بمثابة “البريبايوتكس”(المكونات الغذائية التي تحفز نمو أو نشاط الكائنات الحية الدقيقة المفيدة مثل البكتيريا، والفطريات).

وتناولت الدراسة أربع مجموعات من الفئران تم تغذيتها بأنماط غذائية مختلفة، فتناولت المجموعة الأولى أطعمة قليلة الدسم عالية السكريات، وتناولت المجموعة الثانية وجبات مرتفعة فى نسبة الدهون والسكريات.. وفي المجموعتين الأخريين كان النظام الغذائي المتبع عالى الدهون والسكريات ولكن تم أعطاء الأولى كميات الشاي الأخضر، في حين تناولت الفئران فى الأخيرة كميات وفيرة من الشاي الأسود.

وفي نهاية أربعة أسابيع، كان كل من المجموعات التى حصلت على مستخلصات الشاى بنفس أوزان الفئران التي اتبعت نظامًا غذائيًا قليل الدهون، وفي المجموعتين، أظهرت عينات الأمعاء بكتيريا ذات الصلة بالنحافة؛ خاصة بين الفئران التي تم إعطاؤها مستخلصات من الشاي الأسود.

كما أظهرت الدراسة، تزايد الأحماض الدهنية القصيرة السلسلة المرتبطة بتمثيل الطاقة، وذلك لأنه يبدو أن الشاي الأسود يعمل على القناة الهضمية، فى حين يعمل الشاي الأخضر في الكبد.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :