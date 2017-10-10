الشباب يواصل الاستعداد للكلاسيكو بقيادة كارينيو

المواطن - الرياض

واصل فريق الشباب استعداداته وتدريباته من أجل المواجهة المرتقبة ضد الأهلي، يوم السبت المقبل، ضمن الجولة السادسة من دوري المحترفين السعودي.

وحضر الحصة التدريبية، يوم الثلاثاء، رئيس مجلس الإدارة “عبدالله القريني”، وقادها المدير الفني الأوروغوياني “دانيال كارينيو”.

وانطلقت الحصة التدريبية بتمارين إحماء، ثم تدريبات فنية وتقسيمة تكتيكية على ثلثي الملعب قبل أن تختتم بتمارين إطالة وتفكيك العضلات.

من ناحية أخرى شارك في التدريبات الثنائي الأرميني “بيتزلي” والتونسي “فاروق بن مصطفى” بعد عودتهما من المشاركة مع منتخبي بلديهما.







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