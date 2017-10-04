الشبعاني يحصد المركز الأول بمسابقة عسير الفوتوغرافي لليوم الوطني

المواطن- أبها

حقق المصور الفوتوغرافي، موسى بن يحيى الشبعاني، المركز الأول في مسابقة نادي عسير الفوتوغرافي لليوم الوطني 87.

وتسلم الشبعاني الجائزة من مندوب الشرق الأوسط لكانون ورئيس نادي عسير الفوتوغرافي، عبدالله آل شجاع .

ويعمل الشبعاني معلمًا وهو أحد أبناء محافظة الدرب بجازان، حيث بدأ التصوير عام 2012 م من خلال التصوير بكاميرا الجوال ليزداد شغفه وحبه للتصوير؛ ما دعاه إلى الالتحاق بدورات متخصصة لينطلق في عالم الاحتراف.

وشارك الشبعاني في عدة مسابقات وفعاليات أبرزها المعرض السعودي الإماراتي ثم الجناح الخاص لمحافظة الدرب، أثناء الزيارة التي قام بها أخيراً سمو الأمير محمد بن ناصر، أمير منطقة جازان.

وأكد الشبعاني أنه بحاجة للدعم من الجهات المختصة، لافتًا إلى أنه في طور إنشاء جمعية متخصصة في التصوير تهتم بمواهب المحافظة.







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