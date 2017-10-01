الشركة المشغلة لمستشفيات جازان تماطل في تسليم رواتب الموظفين

المواطن- جازان

تتواصل معاناة الموظفين في مستشفيات جازان بسبب تأخير صرف الرواتب من قبل الشركة المشغلة (تحتفظ “المواطن” باسمها)؛ إذ أكد عدد منهم في شكاوى لمكتب العمل وإمارة جازان وديوان المظالم أنهم لم يحصلوا على رواتبهم حتى تاريخ اليوم منذ الشهر الماضي، وهو ما ألحق بهم الضرر وبأسرهم نفسياً واجتماعياً.

وذكر متضررون أنهم يعانون أزمات مالية خانقة ومشاكل أسرية وضغوطاً أدخلتهم في حالات نفسية سيئة بسبب تأخر صرف الرواتب.

“المواطن” بدورها تواصلت مع الناطق الإعلامي لمديرية الشؤون الصحية بمنطقة جازان مدير إدارة التواصل والعلاقات نبيل بن عيسى غاوي، وأفاد أنه فيما يخص رفع مستحقات الشركة فلا يوجد أي تأخير حيث يتم رفع المستخلصات بعد مراجعتها فنياً ومالياً وتستكمل إجراءات الصرف بعد ذلك من قبل وزارة المالية حسب المخصص لكل بند.

أما فيما يخص تأخر دفع المقاول لرواتب موظفيه فإن صحة جازان قد قامت بالإجراءات التي ينص عليها العقد وهي إنذار المقاول ومراعاة ذلك بمستخلصه الشهري من غياب أو تقييم أداء والرفع بذلك لمكتب العمل فيما يخص تأخر المقاول في دفع الرواتب وقد تعهد المقاول بدفع الرواتب خلال الأسبوع المقبل وفي حالة عدم دفعها سيتم الرفع بذلك للجنة العمالية بإمارة المنطقة لاتخاذ اللازم.







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