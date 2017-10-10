الشعب السوداني ينتفض ضد الأمم المتحدة بعد تقريرها “المُسيس”

المواطن - محمود نبيل - ترجمة:

تظاهر المئات من الشعب السوداني في شوارع العاصمة الخرطوم، من أجل إعلان احتجاجهم على إدراج التحالف العربي في اليمن، على قوائم منظمة الأمم المتحدة السوداء، واصفين القرار بأنه لا يمت بصلة للواقع الذي تعيشه المنطقة.

وبحسب وكالة أنباء “الأناضول” التركية، فإن ياسر محيي الدين رئيس جمعية الأخوة السودانية السعودية التي نظمت الاحتجاج للمتظاهرين أكد أن “هذا التقرير غير عادل ومختلق ومتحيز”، مضيفًا “أنه يغض الطرف عن الجرائم الشنيعة التي يرتكبها الحوثيون ضد المدنيين في اليمن ويركز بشكل انتقائي على الإجراءات السعودية”.

ورفض توفيق الجابري، ممثل المجتمع اليمني في السودان، تحرك الأمم المتحدة، قائلًا “يجب على الأمم المتحدة أن تصحح هذا التقرير لأنها مخطئة تمامًا”.

وانضم إلى تجمع الثلاثاء عدد من السعوديين واليمنيين الذين يعيشون في السودان، فضلا عن عشرات الجرحى اليمنيين المصابين الذين يعالجون في البلاد، وخلال المظاهرة وجه المتظاهرون رسالة شكوى إلى ممثل الأمم المتحدة في السودان، حيث رفضت الرسالة تحرك الأمم المتحدة لإدراج التحالف في القائمة السوداء، واصفة ذلك بأنه “غير عادل” و”مسيس”، ودعت الأمم المتحدة إلى لفت الانتباه إلى الجرائم التي يرتكبها الحوثيون ضد المدنيين في اليمن.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :