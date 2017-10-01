الشيخ عبدالله المنيع يوضح حكم حق اشتراط المرأة للقيادة في عقد الزواج

المواطن - الرياض

أكد عضو هيئة كبار العلماء الدكتور عبدالله المنيع رداً على استفسار حول جواز اشتراط المرأة في عقد الزواج على قيادة السيارة؛ بأنه يجوز للمرأة اشتراط كل أمر مباح ويعد الشرط ملزماً للزوج بعد إبرام العقد حسب عكاظ .

الجدير بالذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أصدر مساء الثلاثاء الماضي، أمرًا سامياً بالسماح للمرأة بقيادة السيارة داخل المملكة، حيث نص القرار على “اعتماد تطبيق أحكام نظام المرور ولائحته التنفيذية- بما فيها إصدار رخص القيادة- على الذكور والإناث على حد سواء، على أن يبدأ التنفيذ في 10 شوال 1439هـ، وفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة”.

كما وجه الملك بتشكيل لجنة على مستوى عالٍ من وزارات: “الداخلية، والمالية، والعمل والتنمية الاجتماعية” لدراسة الترتيبات اللازمة لإنفاذ ذلك وعلى اللجنة الرفع بتوصياتها خلال 30 يومًا من تاريخه، والتنفيذ من 10/ 10/ 1439هـ ووفق الضوابط الشرعية والنظامية المعتمدة.

كما أكد الأمر السامي أن غالبية أعضاء هيئة كبار العلماء لا يرون مانعًا من السماح للمرأة بقيادة السيارة في ظل إيجاد الضمانات الشرعية؛ حيث إن الأمر جاء بناء على ما رآه أغلبية أعضاء هيئة كبار العلماء بشأن قيادة المرأة للمركبة من حيث الأصل الإباحة.







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