الصحة تتوعد مروِّجي النصائح الخاطئة بمواقع التواصل

المواطن - الرياض

شددت وزارة الصحة على منع تداول أي نصائح أو معلومات طبية خاطئة على مواقع التواصل، وأكدت إدارة التواصل والعلاقات والتوعية في وزارة الصحة أن الوزارة ستلاحق كل مَن يقدم معلومات ونصائح طبية خاطئة على مواقع التواصل الاجتماعي أو غيرها.

وقالت إن هذه الملاحقة تتضمن كل حساب يتبع لمؤسسة صحية ولم يكن لديها موافقة مسبقة من الوزارة، لأن هذه المؤسسات من مسؤولياتها، أما إذا كان الحساب يتبع لفرد وليس لموقع رسمي مصرح له لتقديم المعلومات والنصائح الطبية فتتم مخاطبة الجهة المختصة.

وأضافت الوزارة: إن العقوبات التي تواجه المؤسسات المخالفة تُحدد من قِبل لجنة المخالفات، وتشمل غرامات مالية أو سجناً أو سحب الترخيص أو بها مجتمعة، وفقاً لـ”الوطن”.

وطالبت الصحة القراء والباحثين عن المعلومات الطبية بالاتصال على الرقم 937، كما يمكن من خلال هذا الرقم الإبلاغ عن أي دعاية طبية مزيفة أو حساب مخالف.







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