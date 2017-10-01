الصحة توضح لـ”المواطن” دورها في البرامج المدرسية والأغذية المسموح بها في المقاصف

المواطن - وليد الفهمي - جدة

أكدت وزارة الصحة أنها نسقت مع وزارة التعليم لإطلاق عدد من البرامج والمبادرات الصحية بالمدارس، والتي تهدف من خلالها إلى الارتقاء بمعلومات الطلاب الصحية وبناء التوجهات وغرس السلوكيات الصحية التي تمكنهم من التمتع بالصحة بمفهومها الشامل، وذلك بعد تخوف عدد من الأهالي من التغذية لأبنائهم بمقاصف الوزارة بمختلف مناطق المملكة.

وقالت الإدارة العامة للتواصل والعلاقات والتوعية، في وزارة الصحة في تصريحات إلى “المواطن“: إنه سيتم إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة رشاقة، وهي مبادرة تهدف لخفض معدلات انتشار السمنة لدى الأطفال والمراهقين في السن المدرسية في المملكة بنسبة 5% خلال الخمس سنوات القادمة في مدارس مختارة، من خلال تحسين السلوك الغذائي للطلاب والطالبات وزيادة النشاط البدني مع توفير الخدمات الوقائية والعلاجية للمصابين بالسمنة من الطلاب والطالبات.

تسوس الأسنان:

وأشارت الصحة إلى أنه سيتم في ذات الوقت إطلاق المبادرة الوطنية للوقاية من تسوس الأسنان، وهي مبادرة تتضمن جوانب توعوية وتطبيقات وقائية وإجراءات علاجية موجهة لطلبة المرحلة الابتدائية، تهدف إلى رفع مستوى الوعي الصحي لدى الطلبة عن الأسنان وأهمية المحافظة عليها، كما تهدف إلى تحقيق الأهداف الوطنية بخفض نسبة الإصابة بتسوس الأسنان.

التطعيمات:

وأكدت استكمال التطعيمات الأساسية للأطفال في السن المدرسية أحد أهم برامج “الصحة” للوقاية من الأمراض المعدية، حيث ستنطلق حملة التطعيم لطلاب الصف الأول الابتدائي مع بداية العام الدراسي، بالإضافة إلى توفير بيئة مدرسية آمنة، حيث أعدت “الصحة” برنامج الزيارات الميدانية، لتزور الفرق الطبية مع مطلع العام الدراسي بشكل دوري المدارس لتقييم عناصر البيئة المدرسية وبيئة الفصول الدراسية، ويتضمن هذا البرنامج جزءًا خاصًّا بالمقاصف المدرسية؛ بهدف توفير الغذاء الصحي للطلاب من خلال تطبيق المعايير القياسية والاشتراطات الصحية للمقاصف المدرسية.

ربط المدارس بالمراكز الصحية:

وبيّنت وزارة الصحة أنه استكمالًا لهذه الاستعدادات، فقد تم ربط المدارس 31.000 مدرسة بالمراكز الصحية (3821 مركزًا صحيًّا) التي تقع ضمن نطاق خدماتها؛ وذلك لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية لفئات المجتمع المدرسي من خلال مراكز الرعاية الأولية.

ومن جانب آخر، سيجري العمل على تجهيز العيادة المدرسية في المدارس بواقع 1000 عيادة مدرسية في جميع المناطق والمحافظات كمرحلة أولى، بالتعاون مع وزارة التعليم؛ تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء رقم 25 وتاريخ 19/ 1/ 1434هـ.

وأعدت “الصحة” برنامجًا تدريبيًّا شاملًا للمرشد الصحي في المدرسة، حيث سيتم تنفيذ دورات تدريبية لهذه الكوادر التربوية، بنحو ثلاثين ألفًا، وذلك على أسس وبرامج الصحة المدرسية مع التركيز على (الإسعافات الأولية، والتغذية، وأساسيات البيئة، والتثقيف)؛ من أجل إيجاد مرشد صحي مدرب على أعمال الصحة المدرسية بكل مدرسة.

كما أن “الصحة” بصدد إجراء مسوحات طبية، وبحوث صحية، بحيث يمكن من خلالها استجلاء واستكشاف السلوكيات المرتبطة بالصحة؛ بهدف حماية الطلاب والطالبات وتعزيز صحتهم.

وكشفت مصادر “المواطن” الأطعمة المسموح بها في المقاصف المدرسية، وتمثلت في عبوات الحليب الطازج أو طويل الأجل كامل الدسم، على أن يكون بنكهة مرخصة من قبل هيئة الغذاء والدواء أو مدعمًا بالحديد.

وشملت القائمة البسكويت أو المعمول المصنوع من الطحين الكامل أو العادي “مملح أو غير مملح”.

كما تضمنت أيضًا التمور المغلفة على أن تكون منزوعة النواة، ولا تحتوي على قشور ومغسولة ومن المنتجات الوطنية فقط.

وشددت الوزارة على ضرورة إضافة المسكرات بعبوات صغيرة والفواكه مثل الموز والتفاح والبرتقال والخيار والجزر والفطائر باللبنة والزعتر والسبانخ والبيض المسلوق والمربى والعسل ودبس التمر وزبدة الفول السوداني والحمص والفول والبقول.

وسمحت الوزارة بالعصائر الطبيعية 100% في عبوات غير زجاجية، وأن تكون خالية من المواد الملونة والحافظة، والمشروبات الساخنة وخاصة الحليب.

كما منعت الوزارة أيضًا كلًّا من الحلوى والعلك والشبس والمشروبات الغازية والطاقة، ويمنع إحضارها من خارج المدرسة واللحم والكبدة والطعمية.







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