الصرف الصحي في سويسرا يتلقى معادن بقيمة 3 ملايين فرنك سنويًّا

المواطن - وكالات

أكدت دراسة جديدة، أن كميات من الذهب والفضة بقيمة ثلاثة ملايين فرنك تذهب إلى مياه المجاري من محطات معالجة مياه الصرف الصحي في سويسرا كل عام.

وأجرى الباحثون في الدراسة، تقييم العناصر التي يتم تصريفها في النفايات السائلة أو التخلص منها في المجاري من جانب محطات معالجة مياه الصرف الصحي في البلاد، وإلى جانب الذهب والفضة، عثر الكيميائيون من المعهد الفيدرالي للعلوم المائية والتكنولوجيا، على معادن نادرة مثل الجادولينيوم والنيوبيوم.

ولفت معهد العلوم المائية إلى أن هذه العناصر تستخدم على نطاق واسع في الأغراض الطبية والمكونات الإلكترونية والدهانات ومواد الطلاء، والتي يدخل كميات كبيرة منها إلى مياه الصرف الصحي.







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