الصندوق الزراعي يستطلع الآراء حول مسودة لائحة الائتمان الجديدة

المواطن - واس

دعا صندوق التنمية الزراعية المختصين والمهتمين إلى المشاركة بإبداء الرأي حول مسودة لائحة الائتمان لصندوق التنمية الزراعية عبر موقع الصندوق على الرابط (هنا)، خلال مدة لا تتجاوز 45 يوماً من تاريخ الإعلان.

ويسعى الصندوق من خلال مسودة لائحة الائتمان لاستطلاع رأي المهتمين قبل اعتمادها،بهدف الإسهام في تقديم الخدمات الائتمانية لتحقيق أهداف الاستراتيجية الزراعية للمملكة وبما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للصندوق، وتسهيل إجراءات الإقراض والتحصيل وإيجاد حلول تمويلية تتناسب مع المرحلة المستقبلية للقطاع الزراعي.

كما يهدف إلى تطوير الخدمات الائتمانية الزراعية والرفع من كفاءة التمويل، وتطبيق أفضل الممارسات الائتمانية، وتقليل نسبة التعثر في سداد القروض، إضافة إلى رفع كفاءة إجراءات العمل في الصندوق.







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