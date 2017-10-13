الصيانة تخفض منسوب المياه بقرى الأحساء الشمالية والشرقية

المواطن - واس

أعلن قطاع توزيع المياه بالمملكة، اليوم الجمعة، ممثلًا بالإدارة العامة لخدمات المياه بالمنطقة الشرقية، إجراءه الأحد القادم أعمال صيانة طارئة للخط الناقل للمياه بقطر (900 مل)، الذي تعرض لانكسار طارئ، مؤكدًا أنه سيُجري تخفيضًا طارئًا لمنسوب كميات المياه التي تصل لبلدات الشرقية والشمالية بمحافظة الأحساء.

وسيشغل فرع خدمات المياه بمحافظة الأحساء خلال أعمال الصيانة، جميع الآبار بالقرى لسد النقص في الضخ، الذي سيتقلص بواقع 30% عن الضخ الطبيعي، إضافة إلى توفير صهاريج المياه التي ستغطي مناطق الضعف في الشبكة.

وأفاد قطاع توزيع المياه بأن من يمتلك خزانات أرضية وعلوية مرتبطة مع بعضها بمضخة لن يلحظ النقص، وذلك نظير قدرته التخزينية، التي ستسهم في تلبية ضخ احتياجات المياه اليومية خلال فترة الصيانة، مؤكدًا أن الترشيد والاستخدام الأمثل للمياه سيكون عنصرًا آخر مساندًا لسند نقص الخدمة.







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