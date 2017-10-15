الضباح مديرًا لإدارة الإعلام التربوي بتعليم جازان

المواطن ـ علي شيبان ـ جازان:

أصدر المدير العام للتعليم بمنطقة جازان الأستاذ عيسى بن أحمد الحكمي، قرارًا يقضي بتكليف الأستاذ علي بن محمد ضباح مديرًا لإدارة الإعلام التربوي بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان.

من جانبه، عبّر الضباح، عن شكره وتقديره لمدير عام التعليم بجازان، على هذه الثقة التي تعد حافزًا لتقديم المزيد من الجهد في عمله الجديد.

ويعد الأستاذ علي ضباح، من الكفاءات الإعلامية على مستوى المنطقة، إذ أنّه يعمل محررًا صحافيًا بجريدة “اليوم”، ونائبًا لمدير التحرير في “جوال منطقة جازان”. وسبقت له المشاركة في إدارة المركز الإعلامي لمهرجان جازان الشتوي السادس في عام 1434، إضافة لمشاركته في تغطية أحداث حرب “درع الجنوب” في عام 2009م، وتغطية أحداث الحد الجنوبي الحالية، إضافة لمشاركته في عدد من الدورات والبرامج والمؤتمرات المتخصصة بالمنطقة.

“المواطن” تتقدم بأحر وأجمل التهاني والتبريكات بهذه المناسبة للأستاذ علي ضباح، وتتمنى له حياة علمية وعملية جديدة، ينفع بها وطنه.







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