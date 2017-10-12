الطاقة الدولية تشيد بنجاح اتفاق خفض الإنتاج وتتوقع نمو الطلب العالمي

المواطن - وكالات

أكدت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الخميس، أن العرض والطلب العالميين على النفط الخام سيتوازنان بدرجة كبيرة العام القادم بفعل نمو الاستهلاك الذي سيساعد على تآكل تخمة معروض الوقود غير المستخدم المستمرة منذ 3 سنوات وسيعوض معظم الزيادة الحادة في الإنتاج.

ولفتت الوكالة التي مقرها باريس في تقريرها الشهري لسوق النفط إلى أنها ما زالت تتوقع نمو الطلب العالمي على الخام 1.6 مليون برميل يوميًا في 2017 ثم تراجعه إلى 1.4 مليون برميل يوميًا في 2018، بحسب وكالة “رويترز”.

وقالت الوكالة “بالنظر إلى 2018 نرى أن ثلاثة فصول من أربعة ستكون متوازنة تقريبًا، وذلك مجددًا بافتراض عدم تغير إنتاج أوبك وبناء على أوضاع طقس عادية.

وتابعت “وبالنظر إلى 2018 بأكمله فإن الطلب على النفط والإنتاج من خارج أوبك سينموان بنفس القدر تقريبًا وقد يكون هذا التوقع الحالي هو سقف التطلعات لارتفاع أسعار النفط”.

ورجحت وكالة الطاقة أن تكون مخزونات النفط التجارية قد تراجعت في الربع الثالث من العام الحالي في انخفاض هو الثاني فقط منذ هبوط سعر الخام في 2014 وذلك بفضل تراجع كميات النفط في المخزونات العائمة أو المنقولة.

وأوضحت أن المخزونات التجارية لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انخفضت في أغسطس 14.2 مليون برميل إلى 3.015 مليار برميل ليصبح مستوى الفائض 170 مليون برميل فوق متوسط خمس سنوات.







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