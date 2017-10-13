الطب الحديث مهدد بالانتهاء بسبب المضادات الحيوية

المواطن - وكالات

حذرت مسؤولة صحية رفيعة المستوى في بريطانيا من التبعات الخطيرة التي تواجه العالم، جراء تزايد مقاومة المضادات الحيوية، وحذرت من حدوث تراجع كبير في الطب.

وبحسب رئيس الخدمات الطبية في إنجلترا، دامي سالي دافييس، فإنه في حال فقدت المضادات الحيوية مناعتها، سيكون ذلك إيذانًا بنهاية الطب الحديث.

وتحصل مقاومة المضادات الحيوية حين تتمكن الكائنات المجهرية مثل الجراثيم والفطريات والفيروسات، من التبدل فتستعصي بذلك على العلاج وتمكث العدوى وقتًا أطول في جسم الإنسان.

وتوضح دافييس أن عددًا من التدخلات الطبية مثل العمليات القيصرية ستصبح محفوفة بالمخاطر، إذا لم تكن ثمة أدوية قادرة على مكافحة التعفن.

وأضافت أن التدخلات الطبية التي تجري اليوم لزراعة الأعضاء ستصبح أيضًا شيئًا من الماضي، إذا لم ينجح العالم في كبح مقاومة المضادات الحيوية.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :