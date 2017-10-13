الطقس اليوم.. رياح مثيرة للأتربة على 7 مناطق

المواطن - واس

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس اليوم الجمعة، نشاطًا للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق (الحدود الشمالية، الجوف، القصيم، الشرقية، نجران، عسير، الباحة، مكة المكرمة، الرياض) في حين تكون السماء غائمة جزئيًا على المرتفعات الجنوبية الغربية.

وأورد التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15 – 40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج، بينما تكون على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.







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