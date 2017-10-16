العبدلي: عدم مشاركة الاتحاد في أبطال آسيا يحفظ تاريخه

المواطن - جدة

يرى محمد العبدلي، لاعب نادي الاتحاد الأسبق المدير الفني الحالي للمنتخب السعودي للناشئين، أن عدم مشاركة النمور في دوري أبطال آسيا 2018، يَصبّ في مصلحة العميد من أجل حفظ تاريخه الكبير في الآسيوية.

وقال مدرب ناشئي الأخضر: «الاتحاد يعاني في الدوري، ناهيك عن آسيا، وللفريق تاريخ ناصع في بطولة آسيا وله هيبة على مستوى القارة، حيث تتعامل معه الفرق الآسيوية كفريق بطل ومنافس، ومشاركته في ظل معاناته ستسهم في ضياع هيبة البطل، وقد يكون عدم منح النادي الرخصة مفيداً، إذ رُبّ ضارة نافعة».

وتابع محمد العبدلي: «أجد عدم المشاركة لعشر سنوات أفضل من أن يشارك الفريق وهو غير جاهز؛ للمحافظة على الإرث الكبير للفريق في آسيا».

وزاد لاعب الاتحاد: «عند تقديم الفريق مستويات فنية مميزة في الدوري وتحقيقه لنتائج كبيرة، عندها يكون الفريق جاهزاً لدخول المعترك وتحقيق تطلعات جماهيره في البطولة، وليس المشاركة لمجرد المشاركة، فالاتحاد من المفترض أن يشارك للمنافسة على البطولة وتحقيق اللقب».







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