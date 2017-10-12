العجمة بعد قضية عبدالله البرقان: الفاسد عمره ما يكون واحداً

المواطن - الرياض

أكد الإعلامي الرياضي تركي العجمة، أن إحالة قضية عبدالله البرقان لهيئة التحقيق والرقابة، ستكشف المزيد من عمليات الفساد التي جرت خلال السنوات الماضية.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم، قد نشر المخالفات والتجاوزات التي حدثت في فترة رئاسة عبدالله البرقان للجنة الاحتراف، وذلك عقب الكشف عن قضية فساد كبرى في الوسط الرياضي.

وقد أعلن اتحاد الكرة أنه وبعد نتائج التحقيقات مع الموظف في غرفة فض المنازعات خالد شكري، قرر مجلس الإدارة إقالة عبدالله البرقان من منصبه.

وقال مقدم برنامج كورة: «الفساد عمره ما يكون واحداً، الفساد 2 أو 3 يمكن يكون 20، السؤال كم رئيس نادٍ سيُستدعى في التحقيقات؟».

وأضاف تركي العجمة: « نوعان فقط في الوسط الرياضي سينامون مرتاحين، الأول الصادق، والثاني النظيف، البقية ليلتهم طويلة».







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