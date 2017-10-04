العجمة للأمير خالد بن عبدالله: سيظل مكانك خالياً

المواطن - علي الحمداوي

أعرب الإعلامي الرياضي تركي العجمة، عن حزنه لقرار الأمير خالد بن عبدالله، بالابتعاد عن الوسط الرياضي خلال الفترة المقبلة، بعدما قضى أكثر من 40 عاماً في خدمة الكرة السعودية والنادي الأهلي على وجه الخصوص.

وقال مقدم برنامج كورة: «على المستوى الشخصي أحب الأمير خالد بن عبدالله، الخبر الحقيقة صادم ومحزن لكن يُحترم؛ لأنها رغبته الشخصية بالابتعاد عن الوسط الرياضي».

وأضاف تركي العجمة: «ما يمكنني قوله الآن للأمير خالد بن عبدالله، شكراً ألف شكر على ما قدمته خلال السنوات الماضية للكرة السعودية والنادي الأهلي، مكانك بالتأكيد خالٍ ولن يملأه أحد».

وكان النادي الأهلي قد قال خلال حسابه الرسمي إن الأمير خالد بن عبدالله، عضو شرف النادي، قرر الابتعاد عن الوسط الرياضي بعد أكثر من 40 عاماً قضاها في خدمة الرياضة السعودية والنادي الأهلي على وجه الخصوص.

وأكد رمز الأهلي، الأمير خالد بن عبدالله، أن قراره جاء بعد دراسة وافية وقناعة تامة بعدم القدرة على الاستمرار لعدة مبررات، يأتي في مقدمتها ارتفاع ميزانيات النادي وتعاقداته ومصروفاته، ورغبته الشخصية في التفرغ لحياته الخاصة، بالإضافة إلى دخول الأندية قريباً مرحلة الخصخصة.







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