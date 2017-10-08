العدل تستعرض تحولها الرقمي في جيتكس دبي

المواطن - دبي

تستعرض وزارة العدل، ضمن مشاركتها في معرض جيتكس دبي 2017 اليوم الأحد، مسارات التحول الرقمي في تعاملاتها وخدماتها في المحاكم وكتابات العدل وآخر خدماتها الإلكترونية وتطبيقاتها التفاعلية التي تسعى إلى إيجاد حلول فعّالة لتسهيل إجراءات التقاضي والتوثيق تيسيراً للمستفيدين.

وأوضح وكيل وزارة العدل المساعد لتقنية المعلومات رئيس الوفد المشارك الدكتور صالح بن أحمد المقرن، أن مشاركة الوزارة في مثل هذه المحافل الدولية يأتي تعزيزاً لحضورها الدولي وتوسيعاً لنطاق خبراتها التقنية والاحتكاك بالتجارب العالمية في هذا المجال، إلى جانب حرصها على استعراض آخر خدماتها التقنية وحلولها الرقمية وابتكاراتها التي تسعى لإيجاد أيسر الطرق في شتى الخدمات العدلية والقضائية تيسيراً للمستفيدين.

وأبان الدكتور المقرن بأن الوزارة ستطرح أحدث بواباتها الإلكترونية المتمثلة في بوابة “ناجز” للخدمات الالكترونية العدلية وهي إحدى مكونات منظومة ناجز العدلية، التي تقدم لكافة المستفيدين من مواطنين ومقيمين، عن طريق رقم الهوية كافة المعلومات المتعلقة بالشخص المستخدم والطالب للخدمة مع إيضاح كامل المعلومات عن الصكوك والوكالات والعقود التوثيقية مثل عقد النكاح والعقود المبرمة وصكوك الطلاق وطلبات التنفيذ المسجلة باسم الشخص وغيرها من السجلات العدلية؛ وتعد بوابة ناجز ميزة تقنية شاملة تختصر الإجراءات وتحفظ وقت المستفيد.

كما سيعرض جناح الوزارة، من خلال ركن مخصص بشاشات رقمية تفاعلية، بوابة القضاء التجاري التي تعكس مفهوم القضاء المتخصص وتمكن المستفيدين من إرسال كافة المنازعات التي تختص بالجانب التجاري والاستثماري، وتمكنهم من الاستعلام التفصيلي عن بيانات القضايا التجارية والاطلاع على الأحكام، وتتيح لهم إمكانية التذكير والإشعارات وطلبات الاستئناف ومعرفة مواعيد الجلسات.

ولفت الدكتور المقرن إلى أن جناح الوزارة المشارك في جيتكس والمصمم بهوية تمزج ما بين الطابع القضائي للمنظومة العدلية وبين الأسلوب التقني المتبع في تعاملاتها إلى أن الجناح سيعرف زواره على الأنظمة الإلكترونية الأساسية للوزارة كـ (نظام الثروة العقاري، ونظام المحاكم، ونظام الوكالات، بالإضافة إلى الخدمات التقنية المخصصة لتقييد جميع الدعاوى المقدمة للمحاكم إلكترونياً، وإصدار القرارات والأحكام آلياً مع تنفيذ النظام الإلكتروني لدوائر الحجز والتنفيذ لعملية الحجز والتنفيذ على العقارات والأموال والمنع من السفر للمدعى عليه، وخدمة التقاضي عن بعد لجلسات المحاكمات والإنهاءات القضائية عبر الدوائر التلفزيونية المغلقة.

كما يمكِّن الجناح زواره من الإطلاع على أحدث المؤشرات التفاعلية التي تعكس واقع العمل في المحاكم وكتابات العدل عن طريق منصة مركز ذكاء الأعمال الذي يظهر أبرز المؤشرات العامة الموزعة على ثلاثة أنواع رئيسية وهي: مؤشر المحاكم، ومؤشر القضايا، ومؤشر المناطق، إضافة للمؤشرات الخاصة، والمؤشرات العقارية.

من جهته عدّ المشرف العام على جناح الوزارة المشارك في المعرض المهندس ماجد بن عثمان العثمان المشاركة في المعرض فرصةً لكافة القطاعات والجهات والشركات المتخصصة للتعرف على الجديد في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتتيح المجال للمهتمين بالشأن التقني تبادل الخبرات والتعرف على المزيد من الاكتشافات والابتكارات التقنية من خلال مد الجسور مع العديد من الشركات العملاقة المتخصصة في هذا المجال.

ويُطلع الجناح زوارَه على إحدى مبادرات الوزارة ضمن برنامج التحول الوطني 2020 المتمثلة في مبادرة “قيِّم” المعنية بقياس رضا المستفيدين من الخدمات العدلية (المحاكم وكتابات العدل) المقدمة لهم، التي تستهدف كشف أوجه القصور ومعالجة وتلافي بعض الملاحظات من خلال معايير تقييم محددة وتقديراً للجهات المتميزة في مستوى الخدمات، وإلى مبادرة ” كتابات العدل المتنقلة” وهي الخدمة الإنسانية التي تستهدف وصول الخدمات التوثيقية إلى بعض الفئات التي ليست لديها القدرة على الحضور إلى كتابات العدل، مثل ( المرضى، وكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، والموقوفين في دار الملاحظة الاجتماعية) حيث يتم فحص الطلبات والموافقة عليها.







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